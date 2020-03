Pomezia – La Giunta comunale di Pomezia ha approvato il nuovo progetto industriale di igiene urbana per i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti, di spazzamento del suolo pubblico e di pulizia dell’arenile. Un progetto importante, della durata di 8 anni, periodo necessario per ottimizzare i costi di investimento in tecnologie e nuove attrezzature, migliorare i servizi rispetto al precedente affidamento senza aumentare il costo annuale complessivo.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato l’Assessore Stefano Ielmini – è consolidare una percentuale di raccolta differenziata superiore al 70% e al tempo stesso diminuire il rifiuto avviato a smaltimento di circa il 20% rispetto alla media degli ultimi 3 anni. La novità principale di questo progetto è l’implementazione della Tariffazione puntuale (Tarip) con l’ausilio di strumentazioni di ultima generazione in grado di censire il conferimento del rifiuto residuale di tutte le utenze, comprese quelle residenti nei condomini. Il progetto vuole superare la cultura dell’usa e getta prevedendo la realizzazione di un centro del riuso di beni durevoli che siano ancora funzionali e che possano essere oggetto di scambio tra cittadini prima che diventino rifiuto nello spirito di riciclo e conseguente riduzione del rifiuto”.

“Il piano industriale – ha aggiunto l’Assessore Giovanni Mattias – presenta un importante e migliorato piano di spazzamento strade e pulizia arenile, nonché la mappatura di tutte le alberature presenti sul territorio, modulando il servizio anche in funzione della presenza di specie a foglia caduca. Abbiamo previsto, per tutta la durata dell’appalto, l’apertura di quattro Info-point distribuiti sul territorio in modo da poter offrire un’informazione costante e puntuale alla cittadinanza, abbinata ad una nuova e più incisiva comunicazione sui temi ambientali. Vogliamo così responsabilizzare i cittadini-utenti sulle scelte ambientali, generando i presupposti per un ruolo più attivo, consapevole e responsabile”.

“Abbiamo messo a punto un progetto molto ambizioso – ha evidenziato il Sindaco Adriano Zuccalà – che per la prima volta, attraverso l’accorpamento del servizio di pulizia spiaggia e di igiene urbana, vede confluire insieme le tematiche ambientali in un unico piano industriale: dal rispetto della natura e dell’ecosistema che ci circonda al riciclo dei rifiuti in un’ottica di sostenibilità green a 360 gradi”.

“Pomezia rappresenta – conclude il primo cittadino – una città dalla forte vocazione turistica e puntiamo così a renderla all’avanguardia nella gestione dei rifiuti. Il progetto incentiverà l’utilizzo di mezzi elettrici o ibridi, l’implementazione dei cestini getta carta e la fornitura delle compostiere domestiche per sensibilizzare e promuovere comportamenti sostenibili di cittadini e turisti, anche attraverso piani di gestione personalizzati per alcune delle realtà più grandi sul territorio”.

(Il Faro online)