Rinvio Olimpiadi, Bach: “Grave situazione mondiale. La Fiamma Olimpica, luce in fondo al tunnel”

Losanna – Dopo la decisione di ieri di rimandare le Olimpiadi di Tokyo 2020 (leggi qui), al prossimo anno, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach, allarmato dalle cifre crescenti della diffusione del coronarivus in tutto il mondo, ha parlato in una conferenza stampa, della grave situazione mondiale vigente.

In accordo con tutto il mondo olimpico e paralimpico, ha confermato che i Giochi slitteranno al 2021. Non più tardi dell’estate. La Fiamma Olimpica, già accesa, resterà in Giappone, come segno di luce e di speranza. E’ accanto agli atleti il Cio e li protegge. Insieme alle loro delegazioni. In questo momento complicato per tutti, è il tempo di lottare e di attendere che la pandemia passi.

Di seguito le parole di Thomas Bach, come riportato dal sito ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale

“Noi membri del CIO, dopo la telefonata con il primo ministro Abe, insieme ai nostri partner e amici giapponesi, non siamo solo consapevoli della gravità di questa pandemia globale, ma anche, e ancora più importante, di ciò che sta facendo alla vita delle persone. Siamo molto preoccupati per gli ultimi sviluppi e per le cifre allarmanti ottenute negli ultimi giorni. Per l’Africa, possiamo vedere cifre che mostrano che siamo all’inizio dello scoppio del virus. Abbiamo anche figure molto allarmanti in Sud America e in Oceania e in molte altre parti del mondo. Questo scenario ha portato a riunire il Comitato Esecutivo del CIO di domenica. Subito dopo, abbiamo osservato cifre più allarmanti, più restrizioni sui viaggi internazionali.

A causa della crescita della pandemia e della diffusione, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l’allarme al mondo, dicendo che la diffusione del virus stava accelerando e che volevano rivolgersi ai leader del G20. Abbiamo quindi concordato una telefonata con il primo ministro Abe e me. Abbiamo concordato, date queste circostanze, quanto segue: che i Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo e i Giochi Paralimpici, devono essere riprogrammati in una data successiva al 2020, ma non oltre l’estate 2021, per salvaguardare la salute degli atleti e di tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici e della comunità internazionale. Abbiamo anche convenuto che la Fiamma Olimpica rimarrà in Giappone, come simbolo del nostro impegno e anche come simbolo di speranza. Manterremo anche, per questi motivi simbolici, il nome dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Entrambi abbiamo espresso la speranza che alla fine del prossimo anno, questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 possano essere una celebrazione dell’umanità, per aver superato questa crisi senza precedenti della pandemia di COVID-19. In questo modo, la Fiamma Olimpica può davvero diventare la luce alla fine di questo tunnel oscuro che tutto il mondo sta attraversando e che non sappiamo per quanto tempo sarà. Consentitemi di aggiungere che, nel frattempo, dopo la telefonata [con il primo ministro Abe], abbiamo avuto una riunione del Consiglio Direttivo del CIO, in cui i membri del Consiglio Direttivo hanno approvato questo accordo tra il primo ministro Abe e me. Anche il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, Andrew Parsons, è stato invitato e, a nome del Comitato Paralimpico Internazionale, ha sostenuto questo accordo.

Il primo ministro Abe e io non abbiamo discusso del calendario. Ciò dipenderà dalla Commissione di coordinamento e dal Comitato organizzatore. Questo fa parte delle loro discussioni sugli scenari. Ci sono molti pezzi in questo puzzle enorme da coordinare. I Giochi Olimpici sono forse l’evento più complesso su questo pianeta e non è possibile decidere di tutto in una sola telefonata. Dobbiamo fare affidamento sul lavoro della Commissione di coordinamento, in collaborazione con le Federazioni internazionali in particolare, ma anche con molti altri partner. Questa è davvero una grande sfida. Le finanze non sono state discusse, perché si tratta di proteggere le vite umane e le considerazioni finanziarie non possono avere la priorità. Il primo ministro Abe ha dichiarato il pieno sostegno e l’impegno del governo giapponese a rendere virtuosa tale soluzione e ad avere una edizione dei Giochi da favola. Da parte mia, ho dichiarato il pieno impegno del CIO a raggiungere questo risultato positivo”.

(Il Faro on line)