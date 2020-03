A Santa Marinella sospese le attività economiche per contenere il Covid-19

Santa Marinella – Novità importanti per le imprese, nel particolare sulla sospensione temporanea dell’attività. A dare la notizia Emanuele Minghella, assessore alle attività produttive.

“Molti comuni – spiega Minghella – con l’avvicendarsi dei primi Dpcm si erano dotati di apposita modulistica per invitare le attività commerciali a certificare la sospensione dell’attività, non solo per il pagamento dei tributi comunali, ma anche e soprattutto per stilare un elenco certificato di attività in sofferenza .

Su questo, in data 23 marzo, è intervenuta la Camera di Commercio di Roma, Ente competente per le Attività produttive del nostro territorio, regolamentando la procedura di sospensione:

le imprese che sospendono l’attività obbligatoriamente su disposizione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri non devono presentare alcuna comunicazione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane;

le imprese che sospendono l'attività volontariamente, per un periodo non superiore a trenta giorni, non devono presentare alcuna comunicazione al Registro delle Imprese e all'Albo delle Imprese Artigiane. In tal caso, è sufficiente la sola comunicazione al SUAP (modello disponibile sul sito);

le imprese che sospendono l'attività volontariamente, per un periodo superiore a trenta giorni, devono presentare la relativa istanza telematica alla Camera di Commercio, completa della comunicazione trasmessa al SUAP competente e del pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo (se dovuta).

Siamo in continua evoluzione – conclude Minghella – prendiamo atto della comunicazione della Cciaa di Roma ed invitiamo tutti ad attenersi alle nuove indicazioni valide sino alla data del 3 aprile 2020 come da nuovo Dpcm.

Abbiamo reso disponibile una guida informativa sul sito del Comune nella sezione S.U.A.P. al link: https://bit.ly/33QNauv

“Il momento è critico – afferma Tidei – ma non molliamo! Siamo pronti a recepire e vagliare proposte che possano essere utili in questo momento buio. Nel frattempo state a casa ed affidatevi a notizie che provengono solo da fonti ufficiali”.