Coronavirus a Civitavecchia, ad oggi sono 103 i casi accertati: 6 i decessi

Civitavecchia – Sono 103 i casi di positività al coronavirus nel territorio di Civitavecchia. Le vittime, invece, sono 6, per un totale di 109 contagi dall’inizio dell’epidemia. A comunicarlo è la Regione Lazio.

Come fa sapere il portale Salute Lazio, inoltre, è stata isolata la residenza sanitaria assistenziale Madonna del Rosario di Civitavecchia, che diventerà una struttura per pazienti affetti da Covid-19 in isolamento domiciliare. L’Ospedale San Paolo, infine, ha trasformato il reparto di medicina in un reparto dedicato al coronavirus.

(Il Faro online)