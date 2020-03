Coronavirus, a Nettuno salgono a 41 i casi accertati

Nettuno – Salgono a 41 i contagi da Coronavirus nel Comune di Nettuno. Nel bollettino fornito in data odierna dalla Asl Roma 6 risultano cinque casi in più rispetto a ieri. Si tratta di due carabinieri, colleghi dell’uomo già risultato positivo e che già si erano posti in isolamento volontario ai primi sintomi simil-influenzali tipici del Covid-19, una donna di 98 anni, un uomo di 41 anni e un uomo di 53. Ad oggi sono 61 le persone poste in isolamento domiciliare. Lo rende noto il Comune di Nettuno.

La precisazione del Comune

La Asl Roma 6, costantemente in contatto con il Sindaco Alessandro Coppola per seguire l’evolversi della diffusione del Coronavirus sul territorio, ha informato il primo cittadino che i tamponi effettuati sui Carabinieri colleghi del militare risultato positivo il 21marzo scorso (leggi qui), sono risultati negativi tranne che per due casi. Uno – si legge in un’altra nota diffusa dal Comune di Nettuno -, oltre ai due comunicati stamattina, è risultato positivo al Covid-19 ed è stato preso in carico dalla Asl di Latina competente vista la residenza del soggetto nel capoluogo puntino, mentre un altro dovrà ripetere il tampone che ha dato esito nullo per un errore di laboratorio.

