Coronavirus, De Angelis: “A oggi sono 11 i casi positivi ad Anzio”

Anzio – “A questo pomeriggio i pazienti positivi al Covid-19, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni aggiornate dalla direzione generale della nostra Asl, sono undici, con sei casi in isolamento domestico e gli altri cinque ricoverati presso gli Ospedali. Auguro a tutti una pronta guarigione. Restiamo a casa”. Così, in una nota, il sindaco di Anzio, Candido De Angelis.

(Il Faro online)