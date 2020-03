Coronavirus, in Italia superate le 8mila vittime. 10361 i guariti

Roma – Sono 8165 le persone morte in Italia nella crisi coronavirus. Rispetto a ieri, sono stati registrati altri 662 decessi. I dati sono stati diffusi dalla Protezione Civile. I guariti in totale sono 10361, 999 in più rispetto a ieri. I casi attualmente positivi nel complesso sono 62013. In isolamento domiciliare 33648, mentre 24753 sono ricoverati con sintomi. I pazienti in terapia intensiva sono 3612.

Sono 4492 i nuovi positivi secondo i dati odierni. Dopo quattro giorni di calo, i numeri sono di nuovo in aumento. Ieri si erano registrati 3.491 nuovi positivi, martedì 3612 e lunedì 3.780. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate in totale 80539 persone.

In Lombardia oltre 2500 casi in un giorno

In Lombardia ci sono stati 387 morti per coronavirus nelle ultime 24 ore. I numeri sono stati forniti in una diretta facebook dall’assessore al Welfare, Giulio Gallera. “Dati che segnano una crescita e anche significativa”, ha detto Gallera. In totale sono 4861 i decessi nella Regione dall’inizio dell’emergenza. I positivi sono 34.889, con un aumento di 2543 casi rispetto a ieri. I ricoveri in ospedale sono 10681 (+655) e quelli in terapia intensiva 1263 (+27). Il “dato positivo della giornata”, come evidenziato da Gallera, riguarda le persone guarite e dimesse: sono 7839, di cui 1501 nelle ultime 24 ore.

La provincia di Milano segna i rialzi maggiori di casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, dati stabili per Bergamo e Brescia le zone più colpite in termini di vittime. Secondi i dati diffusi dalla stessa Regione Lombardia, a Milano e provincia i contagi sono 6922, +848 in solo giorno. “Qui potrebbero i essere i tamponi in più che sono stati fatti”, ha spiegato Gallera.

Per quanto riguarda le altre province: Bergamo 7458 (+386), Brescia 6931 (+334), Como 762 (+56), Cremona 3370 (+214), Lecco 1159 (+83), Lodi 1968 (+84), Monza e Brianza 1750 (+163), Mantova 1250 (+74), Pavia 1685 (+107), Sondrio 325 (+41), Varese 502 (+34) e 807 in corso di verifica.

