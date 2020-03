Coronavirus, prima vittima a Pomezia: è il proprietario del “Caffè Gargoni”

Pomezia – Situazione stabile a Pomezia dove non si registrano nuovi casi di Covid-19. Ad oggi rimangono 33 i casi accertati di cittadini positivi, di cui alcuni già in fase di guarigione.

In queste ore è pervenuta anche la notizia del decesso di uno dei cittadini positivi, ricoverato presso struttura ospedaliera. “Una tragica notizia – ha commentato il Sindaco Adriano Zuccalà – che in questi giorni abbiamo sempre sperato di non dover mai ricevere. Giungano ai familiari della vittima le nostre più sentite condoglianze”.

La vittima del decesso risulta essere il proprietario del “Caffè Gargoni”, bar storico del territorio. La conferma viene direttamente dallo Staff del Sindaco. Roberto Gargoni era risultato positivo al virus lo scorso 21 marzo ed era stato trasferito al Policlinico di Tor Vergata.

(Il Faro online)