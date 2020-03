Costa e Tomaino: “Iniziative anti-Covid 19, l’amministrazione Montino perennemente in ritardo”

Fiumicino “Non sono servite le allarmate richieste di incontro e sollecitazioni da parte delle sigle sindacali, non sono serviti i suggerimenti di FdI e non è servito neanche l’esempio degli altri Comuni metropolitani per far capire a Montino quanto fosse urgente e necessario disporre una serie di modifiche al funzionamento del servizio di trasporto pubblico non di linea anche nel nostro territorio”. Lo afferma un comunicato di Fratelli d’Italia a firma di Anselmo Tomaino e Stefano Costa.

“Ora arriva finalmente anche l’ordinanza della Regione Lazio (leggi qui l’ordinanza) che obbliga i Comuni ad intervenire, fra le altre cose, a contingentare i turni di lavoro, a fornire ai operatori del servizio di dispositivi di sicurezza individuali oltre che a bordo dei veicoli deve essere presente un cartello che riporti sinteticamente le regole di igiene e sicurezza per la fruizione del servizio da parte degli utenti.

Speriamo che – conclude il comunicato – almeno di fronte all’ordine di Zingaretti, Montino apra finalmente occhi e orecchie”.