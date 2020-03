Fiumicino, albero pericolante nel giardinetto di viale Traiano: interviene la Protezione Civile

Fiumicino – Nella mattinata di giovedì 26 marzo 2020, una squadra della Protezione Civile Nuovo Domani di Fiumicino è intervenuta per abbattere un albero pericolante dietro richiesta dell autorità portuale di Fiumicino. L’albero in questione era all’interno del giardino vicino alla caserma della Guardia di Finanza, in prossimità di viale Traiano. L’operazione si è conclusa in due ore.

(Il Faro online)