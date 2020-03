Fiumicino – “Per trasparenza e per assicurare la massima diffusione delle decisioni che verranno adottare nel consiglio comunale convocato per lunedì a porte chiuse, chiediamo al sindaco che sia garantito lo streaming della seduta, come avviene in queste occasioni” lo dichiara il Consigliere Mario Baccini.

(Il Faro online)