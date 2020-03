“Il Comune sostiene la tua liquidità”, a Gaeta in arrivo 6 milioni per le imprese locali

Gaeta – “Il Comune sostiene la tua liquidità” è questo lo slogan con cui il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, ha annunciato che sono in arrivo 6 milioni, a tasso zero, per sostenere la liquidità delle imprese locali, duramente colpite dall’emergenza Coronavirus.

“Con Deliberazione di qualche giorno fa (precisamente del 16/03/2020) abbiamo deciso di sostenere il mondo imprenditoriale. Noi siamo già pronti a supportare le attività economico-produttive della nostra città! Le imprese con sede legale a Gaeta – sottolinea il Sindaco -, potranno beneficiare di un prestito, i cui costi e il tasso saranno a completo carico del Comune di Gaeta.

Mettiamo a disposizione 6milioni € a tasso zero per le imprese della città! Voglio che a Gaeta, le attività produttive ed imprenditoriali – conclude il Sindaco – che sono l’ossigeno dell’economia, siano pronte a ripartire attraverso misure concrete.”

Scinicariello: “Ennesima speculazione sull’emergenza Coronavirus”

Una decisione, quella del sindaco Mitrano, che non è passata sottotraccia ai consiglieri di opposizione, specialmente ad Emiliano Scinicariello, che non ha esitato a definire questo progetto come “l’ennesima speculazione di questa amministrazione sulla vicenda disastrosa del Coronavirus”.

Perplessità, quelle espresse da Scinicariello sui suoi canali social, di tipo logistico, tant’è che lo stesso consigliere sottolinea: “Un Ente Pubblico come il Comune non può sostituirsi ad un istituto di credito. Il Comune potrà al limite fare convenzioni con istituti di credito e dare un contributo in conto interessi. Significa che i “soli interessi” li paga il Comune, e ai tassi attuali, se vengono erogati tutti i sei milioni dalle banche (non dal Comune), sono circa 180mila euro! Non so se è chiaro! 180mila euro!!!”

E ancora, sottolinea Scinicariello: “Visto che certamente erogheranno le banche, chi rilascia garanzie? Ogni impresa, ogni beneficiario fa per sé? O il Comune impegna un apposito fondo?” Poi, il consigliere di minoranza rilancia con una nuova proposta: “Considerando che è il Governo centrale a varare misure a sostegno delle categorie produttive (sufficienti o meno che siano), non è il caso che un Sindaco si occupi dei suoi cittadini? Tutti i cittadini! Tutti noi, ormai da anni, paghiamo tributi locali e tariffe su servizi elevatissimi, a fronte di una qualità dei servizi stessi e qualità della vita in calo evidente.

Perché allora – conclude Scinicariello – non prendere un provvedimento che aiuti a ripartire tutti i cittadini e non solo le imprese? Tutte le iniziative di questi ultimi anni hanno favorito le attività commerciali (alcune di esse sicuramente), ma sono state pagate con soldi pubblici (di tutti), forse è il caso di riequilibrare il rapporto. Magari con l’esenzione, anche parziale, di qualche tributo o tariffa locale, di cui possano beneficiare tutti, cittadini ed imprese.”

