Infernetto, Pierfrancesco Marchesi (FdI): “Trasformare ex oratorio in ambulatorio e centro covid-19”

Infernetto – “Fronteggiamo l’emergenza da covid-19 attrezzando l’ex oratorio di San Tommaso Apostolo in ambulatorio e centro per il trattamento dei positivi“. E’ la proposta del consigliere di Fratelli d’Italia al X Municipio, Pierfrancesco Marchesi, sostenuto dai colleghi di partito Fabrizio Ghera (capogruppo FdI in Regione Lazio), Pietro Malara (Capogruppo in X Municipio), Mariacristina Masi (consigliera) e Francesco Bucci.

“Siamo – segnala Marchesi – nella Asl più grande di Roma, la Asl Roma 3, che ingloba il Comune di Fiumicino, il Municipio X, XI,XII,

che seppur mantiene un trend di contagi più basso rispetto a tutta la Regione, occorre prender e dei provvedimenti. Il provvedimento sicuramente più utile in questo periodo, è quello di attrezzare l’ex complesso parrocchiale di San Tommaso Apostolo all’Infernetto a presidio Asl e magari integrarlo con qualche posto di terapia intensiva“.

Com’è noto l’ex oratorio è stato ceduto da tempo dal Vicariato di Roma al Comune di Roma e ad oggi ancora non è stata definita dall’amministrazione locale la sua destinazione d’uso, anche se la più plausibile al momento sembrerebbe essere un presidio della Asl Roma 3.

“Allora – prosegue Marchesi – la nostra proposta sarebbe quella di anticipare i tempi e costituire questo presidio per fronteggiare

questa emergenza ed aiutare il sovraffollamento che stanno vivendo in questo periodo i nostri ospedali. Già è pronta un interrogazione per la Presidente del X Municipio e per la Direttrice della ASL Roma 3 sulla fattibilità del progetto“.