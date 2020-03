Ostia, donazione de “Lo scariolante” alla Protezione civile. Il X Municipio lancia rubrica degli aiuti

Ostia – Gli anziani del centro “Lo scariolante” di Ostia Antica raccolgono 2.000 euro in donazioni per la Protezione civile mentre il X Municipio lancia una rubrica delle associazioni che erogano servizi e aiuti ai cittadini in difficoltà che verrà pubblicata sul sito istituzionale.

Si mobilita il grande cuore degli ostiensi. E i primi a raggiungere risultati concreti sono gli iscritti del centro anziani di Ostia Antica. “Oltre ad esprimere profonda riconoscenza e gratitudine ai Medici, personale Sanitario, Protezione civile, Forze dell’ordine e volontariato per il meritorio impegno in questo momento di grandi sofferenze – segnala Gioacchino Assogna, presidente del centro anziani “Lo scariolante” – abbiamo deciso di versare alla Protezione Civile Nazionale la somma di 2.000,00 Euro per rafforzare gli interventi necessari per far fronte alle necessità del momento. È peraltro da considerare che gli Anziani sono i più esposti al maledetto Coronavirus”.

Di diversa modalità il piano di sostegno pubblico avviato dal X Municipio. Viene fatto appello alle associazioni e agli enti che si sono offerti di aiutare i cittadini in difficoltà, di comunicare le caratteristiche dei loro servizi e i recapiti per ottenerli. I riferimenti, una volta raccolti, saranno pubblicati in una “rubrica” sul sito istituzionale.

Questo il comunicato con i riferimenti: “In considerazione del grave stato emergenziale, a causa del virus CoVid-19, l’amministrazione è voluta venire incontro alle difficoltà oggettive legate alla condizione di evidente difficoltà di molti cittadini del Municipio X, soprattutto agli impedimenti di erogazione dei servizi e dell’assistenza. L’Assessorato alla Politiche Sociali ed Educative del Municipio X, ha proposto alle Associazioni del territorio la costituzione di una Rubrica di Sportello di Ascolto Diffuso e di aiuto agli approvvigionamenti essenziali, utile per concentrare una serie di dati utili alla cittadinanza. La Rubrica, una volta costituita, sarà aggiornabile con nuovi inserimenti, man mano che le Associazioni e gli Enti chiederanno l’inserimento e l’aggiornamento dei servizi. I recapiti, la descrizione dei servizi fruibili e le modalità saranno pubblicati sul sito del Municipio Roma X, di Roma Capitale, in una sezione dedicata all’emergenza Covid -19. Per l’inserimento dei dati si può utilizzare questo link (vai a questa pagina), avendo cura di compilarlo in tutte le sue parti”.