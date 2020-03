Raccolta di sfalcio e ingombranti, a Formia arriva il servizio a domicilio

Formia – Il Comune di Formia e la Formia Rifiuti Zero hanno predisposto, vista la temporanea chiusura del Centro di Raccolta Comunale per l’emergenza COVID-19, un servizio dedicato di raccolta domiciliare. Tale servizio sarà dedicato sia alla raccolta del rifiuto “verde”, quale quello prodotto dalla manutenzione e dallo sfalcio dei giardini delle utenze private, sia al ritiro degli ingombranti.

Il servizio, espletato il martedì e il giovedì dalle 14.00 alle 16.00, sarà effettuato su prenotazione, contattando il numero verte 800911334 o tramite la mail info@formiarifiutizero.it.

“Il verde prodotto – fanno sapere dal Comune – dovrà essere conferito in sacchi trasparenti oppure sfuso e non potrà superare il quantitativo di due metri cubi. E si raccomanda all’utente che nel momento del conferimento utilizzi guanti in lattice.”

La Frz raccomanda di osservare alcune regole importanti per lo smaltimento dei rifiuti in questa fase di emergenza Covid-19. “Questi consigli – sottolinea la società – servono a salvaguardare non solo la propria salute ma anche e soprattutto quella degli operatori addetti alla raccolta che, va ricordato, sono tra le categorie in prima linea per garantire lo svolgimento del servizio.”

In particolare: continuare la raccolta differenziata come fatto finora; usare fazzoletti di carta per il raffreddore e gettarli nella raccolta indifferenziata; se si sono usate mascherine e guanti, questi vanno nella raccolta indifferenziata; per i rifiuti indifferenziati utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che si usa abitualmente.

Si raccomanda, infine, di chiudere bene i sacchetti dell’indifferenziato tramite legacci o nastro adesivo; di chiudere bene la carta, plastica e organico dentro sacchetti di plastica o biodegradabili; di usare guanti in lattice per maneggiare i rifiuti e inserirli nei contenitori. E per i contenitori condominiali si raccomanda, di utilizzare guanti in lattice o un fazzoletto monouso per sollevare i coperchi.

(Il Faro on line)