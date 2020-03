San Felice come Gaeta? Il sindaco Schiboni dispone controlli serrati per l’accesso al Comune

San Felice Circeo – San Felice Circeo come Gaeta: sulla scia del sindaco Mitrano, infatti, il sindaco Schiboni ha deciso di chiudere i confini del Borgo (leggi qui), vietando l’accesso al Comune a chi viene da Terracina.

Il motivo? Con l’ordinanza sindacale contingibile e urgente, il Primo cittadino di San Felice ha voluto rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza adottate al livello nazionale per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus. Una decisione non facile, ma che è volta a ridurre drasticamente la mobilità all’interno del Comune, aiutando così il personale sanitario ad evitare che la Covid-19 continui a diffondersi.

Verranno quindi limitati gli ingressi nel Borgo, come è anche prevista l’istituzione del divieto di transito temporaneo agli autoveicoli, anche tramite l’apposizione di new jersey, idoneamente segnalati con dispositivi luminosi, come previsto dal codice della strada.

Naturalmente, saranno anche previste delle deroghe e la stessa Polizia locale potrà valutare la situazione di volta in volta, caso per caso.

