Santa Marinella, consegnate le mascherine agli operatori che svolgono servizio pubblico

Santa Marinella – Le associazioni del volontariato locale coordinate dal C.O.C. hanno distribuito mascherine a tutti coloro che svolgono servizio pubblico nel territorio di Santa Marinella.

A dare la notizia il sindaco, Pietro Tidei: “Già da tempo, prima ancora che la situazione fosse così dura , abbiamo acquistato come Amministrazione Comunale, un consistente numero di mascherine per far fronte alle esigenze del nostro territorio. La difficoltà che sta vivendo il paese si ripercuote anche sulla logistica, per questo, riceviamo il materiale un po’ per volta.

Grazie alle associazioni di Protezione civile e del volontariato locale coordinate dal C.O.C. , siamo riusciti a consegnare mascherine a tutti gli operatori dei vari servizi: Supermercati, attività commerciali aperte, Banche, Uffici postali, ASL, Farmacie (pubbliche e private), Forze dell’Ordine, operatori ecologici, autisti del servizio pubblico locale, dipendenti comunali, associazioni di volontariato, RSA, Case di Riposo e tutte le strutture che non devono rimanere chiuse”.

“Una distribuzione capillare – prosegue Tidei – che non si fermerà a queste categorie. Siamo in attesa della fornitura completa per poter consegnare mascherine alle famiglie del territorio di Santa Marinella e Santa Severa. Sulla popolazione abbiamo stabilito una priorità per persone anziane e/o affette da patologie preesistenti. Il secondo step, che avverrà nei prossimi giorni (forniture permettendo) – conclude Tidei – sarà la consegna di 2 mascherine per famiglia, ovviamente la distribuzione sarà sempre coordinata dal Centro Operativo Comunale che ringrazio, insieme alla macchina del volontariato, per il lavoro così prezioso svolto in favore della comunità”.

(Il Faro online)