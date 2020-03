10mila mascherine per Fiumicino, Poggio: “Siano date ai lavoratori che svolgono i servizi fondamentali”

“Fiumicino – “Ho letto che a Fiumicino arriveranno entro il weekend 10mila mascherine chirurgiche e che sarà il sindaco a decidere come e a chi distribuirle. Si tratta di un numero di certo non sufficiente a coprire il fabbisogno dell’intera popolazione. Per questo chiedo, conscia del rischio di scontentare qualcuno, che vengano in primis privilegiati tutti quei lavoratori che stanno svolgendo servizi essenziali per tutti noi”.

Lo dichiara Federica Poggio, vicepresidente del consiglio comunale di Fiumicino e d esponente della Lega-Salvini, aggiungendo: “Penso ai dipendenti delle attività fondamentali per lo svolgimento della nostra quotidianità. Agli agenti della polizia locale e delle forze dell’ordine che stanno svolgendo controlli a tappeto per ‘pizzicare’ chi ancora non ha capito bene la situazione che stiamo vivendo.

E per finire tutte quelle persone che hanno patologie e non hanno parenti e amici che possano sbrigare per loro le piccole faccende quotidiane. Si tratta di un piccolo sacrificio da parte nostra, cittadini, in favore di chi oggi è più esposto ai pericoli di questo maledetto Coronavirus”.

(Il Faro online)