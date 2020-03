Boris Johnson su Twitter: “Sono positivo al coronavirus”

Londra - "Sono positivo al coronavirus". Boris Johnson, premier britannico, annuncia la propria positività al Covid-19. "Nelle ultime 24 ore ho sviluppato sintomi lievi e sono risultato positivo al coronavirus. Sono in autoisolamento, continuerò a guidare la risposta del governo" all'emergenza "in videoconferenza mentre combattiamo questo virus", dice in un video diffuso su Twitter.

"Nelle ultime 24 ore ho sviluppato sintomi lievi del coronavirus, vale a dire febbre e una tosse persistente. Su indicazione dei medici ho fatto il test e sono risultato positivo. Sto lavorando da casa, sono in autoisolamento. E' la cosa giusta da fare", dice il premier, evidenziando che "grazie alla tecnologia comunicherò con il mio team per guidare la lotta al coronavirus".

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020