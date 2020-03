Fondi – L’emergenza Coronavirus ha fatto nascere, negli ultimi giorni, un vero e proprio caso intorno al destino dell’ospedale di Fondi, il San Giovanni di Dio.

Da una parte c’è la Asl di Latina che, decide di chiudere momentaneamente il reparto di ostetricia e ginecologia (per poi rimuovere il provvedimento in autotutela), dall’altra c’è il vicesindaco facente funzioni di Fondi, Beniamino Maschietto, che, non solo si è detto assolutamente contrario circa tale ventilata possibilità, ma ha anche chiesto alla Regione e alla Asl di potenziare l’offerta sanitaria del San Giovanni di Dio.

Ma che ne pensa la gente? Il Faro online ha pensato di lanciare un sondaggio (ricordiamo che i sondaggi online del faroonline.it non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno lo scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni sporadici casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100).

Il sondaggio lo abbiamo pensato svincolato dai singoli Enti che hanno avanzato le proposte (per non essere influenzato), ma, al contempo, lo abbiamo pensato sulla base delle proposte stesse. Si sottolinea che questo sondaggio ha un’intenzione prettamente locale.

Ecco, dunque, la domanda: “Braccio di ferro tra la Asl e Vicesindaco per il destino dell’ospedale di Fondi durante l’emergenza Coronavirus, tu da che parte stai?” Il sondaggio resterà votabile fino alla mezzanotte del 31 marzo. Poi tireremo le somme…

ATTENZIONE: Il sistema di voto riconosce l’ip del votante e, dunque, in caso di aggancio multiplo sulla stessa rete (ad esempio in un ufficio), il primo votante sarà accettato, gli altri esclusi. Ovviamente ciascuno potrà votare in autonomia utilizzando la propria sim, ed anche in questo caso il voto sarà univoco.

(Il Faro on line)