Coronavirus, 7 nuovi casi accertati a Civitavecchia

Civitavecchia – Oggi sono stati registrati 7 nuovi casi di positività al coronavirus in tutto il territorio comunale di Civitavecchia. Sono guarite due persone: si tratta di due uomini di Civitavecchia che erano ricoverati allo Spallanzani di Roma. Due i decessi. Fino ad oggi si sono registrati 117 casi di cui 11 decessi e due guariti per un totale di 104 positivi attuali.

Nelle ultime 24 h, in tutto il territorio della As Roma 4 sono stati effettuati 83 tamponi, si trovano attualmente 1968 persone in sorveglianza domiciliare, mentre 976 sono uscite dalla sorveglianza.

(Il Faro online)