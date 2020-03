Coronavirus, a Ladispoli 2 nuovi casi accertati: i contagi salgono a 19

Ladispoli – Due i nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati a Ladispoli nelle ultime 24 ore, che fanno salire il totale dei contagiati nel territorio a 19, più un decesso. Non si registra nessun nuovo deceduto.

In tutto il comprensorio Asl Roma 4 sono stati effettuati, nelle ultime ore, 83 tamponi; 1.968 persone si trovano attualmente in sorveglianza domiciliare e in 976 sono uscite dalla sorveglianza.

(Il Faro online)