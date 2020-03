Coronavirus a Pomezia, nessun nuovo caso: 27 le persone in isolamento domiciliare

Pomezia – Situazione stabile a Pomezia, dove non si registrano nuovi casi di positivi al Covid 19.

I casi accertati, ad oggi, sono 33, di cui 27 in isolamento domiciliare e 5 presso strutture sanitarie, 1 deceduto. Sono 50 le persone in isolamento precauzionale, di cui 34 che termineranno il periodo di sorveglianza nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti).

Proseguono i controlli a tappeto nel territorio per vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del Governo. I nostri agenti della Polizia locale stanno utilizzando il termoscanner nei posti di blocco, che consente di velocizzare i controlli e di monitorare in maniera ancora più efficiente possibili sintomi riconducibili al Covid-19.

(Il Faro online)