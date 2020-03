Coronavirus, ad Ardea cittadini modello: in calo il numero delle denunce

Ardea – Numerose le parole di stima e complimenti apparse sui social da parte di tanti cittadini di Ardea che stanno apprezzando l’ operato delle forze di polizia del territorio in merito al controllo per il rispetto della legalità, ma soprattutto nella lotta per cercare di bloccare il coronavirus attraverso i vari accertamenti ed applicazione dei decreti.

Molti ringraziamenti giungono alle donne e agli uomini della Polizia Municipale coordinata dal Comandante Sergio Ierace che, insieme ai vigili, è costantemente in strada. Indispensabile ispezionare e dare disposizioni al personale impegnato nei posti di blocco posizionati alle strade di ingresso del territorio.

Da quando sono stati installati i blocchi stradali sono sempre meno le persone denunciate dalla Polizia Locale, che neanche tentano, se non per giustificati motivi, di raggiungere altri posti. Sembra infatti che i cittadini abbiano capito che è difficile sfuggire alla fitta rete di controllo messa in atto dalla municipale e supervisionata dal loro Comandante.

Il personale in divisa è un sesto dell’organico e malgrado ciò sta reggendo a questa difficile situazione. Con loro stanno comunque collaborando diverse associazioni tra cui la Croce Rossa Italiana. Sembra inoltre che ci saranno alcune pattuglie che presidieranno anche alcune postazioni negli orari notturni per garantire il servizio anche durante la notte.

Ardea resta così “blindata”. Inoltre, una giovane artigiana tappezziera ha donato al Comandante Ierace una cinquantina di mascherine protettive fatte da lei con l’introvabile panno Tnt da distribuire ai vigili. Un atto che dimostra come la popolazione stia apprezzando il lavoro della Polizia Locale e delle associazioni collaboratrici.

(Il Faro online)