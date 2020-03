Coronavirus, vivaio dona quattromila piantine al Comune di Pomezia

Pomezia – Sono circa 4mila le piantine in piena fioritura che il vivaio “Cellilli Piante” ha deciso di donare al Comune di Pomezia. In ottemperanza a quanto disposto dal Governo, il vivaio ha sospeso la propria attività per alcuni giorni e, avendo un numero cospicuo di piante invendute, ha espresso la volontà di donarne una parte al Comune.

“Abbiamo accolto con gioia questa iniziativa – ha spiegato l’Assessore Giovanni Mattias –. Utilizzeremo le circa 4mila piantine messe a disposizione dal vivaio “Cellilli Piante” per implementare la dotazione di verde nella nostra Città. La forestazione urbana, anche con specie da fiore, contribuisce a migliorare le condizioni ambientali dell’ecosistema urbano, favorendo le specie impollinatrici”.

“Ringraziamo il vivaio “Cellilli Piante” – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – per il gesto di generosità, segno di altruismo e di appartenenza alla nostra comunità. In questo periodo così difficile essere uniti e coesi è un segnale importante che ci dà la forza di andare avanti e di non mollare”.

(Il Faro online)