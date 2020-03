Covid-19, altri due contagi a Cerveteri: ad oggi sono 16

Cerveteri – Salgono a 16 i casi di contagio da Covid-19 a Cerveteri. Sono due, infatti, le nuove positività registrate nelle ultime 24 ore. Nessun nuovo deceduto.

In tutto il territorio della Asl Roma 4 sono stati effettuati, nelle ultime 24 ore, 83 tamponi; 1.968 persone si trovano attualmente in sorveglianza domiciliare e in 976 sono uscite dalla sorveglianza.

(Il Faro online)