Covid-19, Nettuno attiva servizi di sostegno alle donne vittime di violenza domestica

Nettuno – Continuano le iniziative messe in campo dal Comune di Nettuno in favore delle fasce più in difficoltà della popolazione durante questa emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus. Instancabile il lavoro del Servizio Sociale Professionale del Comune di Nettuno che offre assistenza con consegna farmaci a domicilio alle persone anziane o con difficoltà motoria, consegna pacchi alimentari alle persone bisognose e il servizio di ritiro porta a porta dei rifiuti indifferenziati due volte a settimana.

Oltre a questi servizi (ai quali le persone che ne hanno bisogno possono accedere contattando il call center dedicato al numero 0698889278 anche nei giorni festivi dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 18 o i numeri 0698889.333/331/557/356/334/332 durante i giorni feriali), il Comune di Nettuno ha avviato una collaborazione con le Associazioni Aide e Con_Tatto e con il Centro Antiviolenza Marielle Franco per tendere una mano anche alle vittime di violenza di genere e per offrire sostegno psicologico a chi ne ha bisogno in questo periodo di isolamento forzato. In collaborazione con l’associazione Aide Nettuno, infatti, è stata attivata la campagna #stopallaviolenza in favore delle donne vittime di violenza domestica la cui situazione di pericolo è accentuata a causa del coronavirus e all’obbligo di restare in casa.

Il Centro d’Ascolto “Uscita di Sicurezza” pur non potendo effettuare colloqui in sede, è attivo anche in questi giorni ed è raggiungibile telefonicamente, tramite messaggio, via mail, canali attraverso i quali le vittime di violenza saranno messe in contatto con i professionisti. I recapiti sono: 3296340772 o angeliniannasilvia@gmail.com; la pagina Facebook (clicca qui) e il sito (clicca qui). È attivo anche il numero verde nazionale 1522.

Attivato dal Comune di Nettuno anche lo sportello telefonico di assistenza psicologica telefonica in collaborazione con l’Associazione Con_Tatto. Le operatrici, dottoresse psicologhe dell’Associazione Aps Con_Tatto, saranno a disposizione tutti i giorni (compreso il sabato e la domenica) dalle ore 15 alle 17 ai seguenti numeri telefonici: Dottoressa Simona Fabro 3395834475; Dottoressa Emanuela Lopez 3490020816; Dottoressa Monica Sellitto 3208488207. Disponibile anche l’indirizzo email associazionecon.tatto2012@gmail.com.

Resta aperto anche durante questa emergenza Coronavirus il centro antiviolenza di via Bachelet per aiutare le donne vittime di violenza. Il centro è aperto il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30 e il martedì e il venerdì dalle ore 15 alle 18. Sono sospese tutte le attività di gruppo e gli incontri con le avvocatesse che restano attive per consulenze urgenti via skype. Sarà possibile rivolgersi al centro per i primi colloqui di accoglienza nel rispetto delle distanze di sicurezza e delle norme sanitarie e per colloqui di sostegno e psicologici. Attivo 24 ore su 24 il telefono 3427962289. Disponibile anche il telefono fisso 0696006307, l’indirizzo email cav.mariellefranco@gmail.com e la pagina Facebook Centro Antiviolenza Marielle Franco.

(Il Faro online)