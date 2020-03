Fdi Formia: “L’amministrazione destini emolumenti e gettoni di presenza alle persone in difficoltà”

Formia – Il portavoce Giovanni Valerio, il presidente del Circolo Gianni Carpinelli, unitamente a tutto il gruppo di Fratelli d’Italia di Formia lanciano una proposta al sindaco Paola Villa, all’amministrazione Comunale e all’intero consiglio comunale: rinunciare agli emolumenti ed ai gettoni di presenza previsti per le mensilità di marzo, aprile e maggio, periodo in cui verosimilmente l’allarme sanitario dovuto al coronavirus raggiungerà il suo apice, al fine di destinare l’importo così risparmiato, pari a svariate decine di migliaia di Euro, ad un apposito fondo destinato alle famiglie e ai cittadini Formiani che versano in particolare stato di disagio economico, così da aiutare la cittadinanza con atti ed iniziative concrete.

“È il momento – conclude il consigliere di minoranza Pasquale Cardillo Cupo – di passare dalle chiacchiere ai fatti concreti, rinunciando la politica a prerogative proprie per andare incontro alle esigenze dei cittadini in difficoltà, dimostrando coesione e senso di appartenenza alla collettività.”

