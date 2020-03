Gaeta, positivo al Coronavirus marinaio della Uss Mount Whitney

Gaeta – Sulla Uss Mount Whitney, una nave della marina militare americana ormeggiata nel porto di Gaeta, si è registrato un caso positivo al Coronavirus. Il marinaio sarebbe risultato positivo a seguito di un controllo eseguito prima di salire a bordo.

Ora, il marinaio si trova in quarantena, insieme ad altri 5 connazionali della marina. “L’uomo – fanno sapere dalla nave – non è grave, ma si trova in isolamento conformemente alle linee guida per il controllo e la prevenzione del Covid 19 e continua ad essere monitorato dal personale medico”.

Per evitare di diffondere ulteriori dubbi e paura tra la popolazione locale, dalla nave hanno specificato che l’equipaggio aveva già cominciato a rispettare tutte le norme di sicurezza previste per evitare la diffusione del contagio, sottolineando anche come, di recente, nessuno del personale abbia avuto stretti contatti con il marinaio risultato positivo.

“Tuttavia – sottolineano dalla Mount Whitney – volendo “abbondare” con la cautela, si è deciso comunque di mettere 5 addetti in isolamento per 14 giorni. Abbiamo anche igenizzato tutta la nave. La salute e la sicurezza dell’equipaggio rimangono la massima priorità.”

Infine, sulla vicenda è già intervenuto il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, facendo sapere di aver sentito il comandante della nave, che l’avrebbe rassicurato sulle precauzioni messe in atto per evitare il diffondersi del contagio.

