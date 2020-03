La Pasqua del Papa ai tempi del coronavirus: tutti i riti in San Pietro ma senza fedeli

Città del Vaticano – Nessuna benedizione delle palme in piazza, niente Messa Crismale (rinviata a quando terminerà la pandemia), e niente via Crucis al Colosseo. L’emergenza sanitaria che attanaglia il mondo obbliga la Santa Sede a rivedere i luoghi e i modi dei riti della Settimana Santa e della Pasqua presieduti dal Papa.

Il tutto tenendo conto delle disposizioni fornite dalla Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, con Decreto in data 25 marzo 2020 (leggi qui). Per tanto, fanno sapere da Oltretevere, Papa Francesco celebrerà tutti i riti della Settimana Santa all’Altare della Cattedra, nella basilica di San Pietro, “senza concorso di popolo”, come già annunciato qualche giorno fa dalla Prefettura della Casa Pontificia (leggi qui). Tutte le celebrazioni saranno trasmesse in diretta tv e in streaming online.

Il calendario delle celebrazioni

5 aprile 2020, ore 11

Domenica delle Palme e della Passione del Signore, Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e Santa Messa

9 aprile 2020, ore 18

Giovedì Santo, Santa Messa nella Cena del Signore

10 aprile 2020

Venerdì Santo

ore 18: Celebrazione della Passione del Signore

ore 21: Via Crucis (sul Sagrato della Basilica di San Pietro)

11 aprile 2020, ore 21

Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore

Veglia pasquale nella notte santa

12 aprile 2020, ore 11

Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore

Santa Messa del giorno. Al termine della Santa Messa il Santo Padre impartirà la Benedizione “Urbi et Orbi”.

(Il Faro online)