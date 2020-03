La Roma-Lido si ferma per due weekend nella tratta Lido Centro-Colombo

Ostia - Sarà interrotta per due finesettimana la tratta Lido Centro-Colombo della Roma-Lido: il 28 e 29 marzo ed il 4 e 5 aprile. In quei giorni, infatti, saranno effettuati dei lavori al cavalcavia stradale di via Cristoforo Colombo. Sarà comunque attiva la linea bus ordinaria 06, mentre il sabato anche la 061 e la 064.

(Il Faro online)