Maricetta Tirrito: “Tende da campo montate e abbandonate al Grassi, uno spreco targato Regione Lazio”

Ostia – “Vorrei capire una cosa, che per noi che viviamo sul litorale romano, è fondamentale. Cosa ci fanno, ormai da circa un mese, due tende davanti all’ospedale Grassi di Ostia? Una davanti al pronto soccorso, l’altra nel parcheggio esterno; entrambi chiuse, non funzionanti. I pazienti che arrivano per covid-19 passano per il pronto soccorso”. Lo sollecitazione è di Maricetta Tirrito, Presidente del Laboratorio Una Donna.

“E’ notizia di questi giorni che il Grassi diventa polo per il Covid-19. Chiedo alla Regione Lazio: ha pensato che l’unico ospedale del quadrante è proprio il Grassi? Che continuare ad utilizzare il Pronto soccorso potrebbe essere deleterio?

I vertici della Pisana hanno contezza che a fronte di due tende chiuse qui a Ostia, ci sono altri ospedali romani che non hanno possibilità di triage differenziati, e dunque devono lasciare i pazienti in attesa dentro le ambulanze? Qui non parliamo solo di sprechi nella sanità, parliamo di strutture fondamentali per combattere il coronavirus, praticamente abbandonate a se stesse”.