Latina – “Uscire di casa per lavorare e non rientrarci a fine turno. È un destino crudele inaccettabile quello che oggi ha spezzato la vita di un lavoratore di soli 53 anni alla Ideal Cart di Sermoneta. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia”, si legge in una nota diffusa da Francesca Toselli, segretaria provinciale della Uilcom di Latina.

“Saranno le forze dell’ordine – continua Toselli – a chiarire la dinamica dell’incidente. L’esperienza però ci dice che dietro queste sciagure il più delle volte c’è sempre un meccanismo di sicurezza che si è inceppato. Da tempo la Uil chiede più controlli nei posti di lavoro, più sanzioni per chi è inadempiente e meccanismi premianti invece per le aziende virtuose. Lo chiediamo a gran voce, lo ribadiamo oggi con fermezza perché la sicurezza sul lavoro viene prima di tutto”, conclude.

Foto 2 di 2



(Il Faro online)