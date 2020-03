Pergolini (Rsu Cisl): “Sanificazione ok, l’Ati di Fiumicino adeguata alle norme governative anti contagio”

Fiumicino – In ottemperanza al decreto governativo per limitare la diffusione del Covid 19, la ATI di Fiumicino (Gesenu – Paoletti – ET ambiente), ha preso le contromisure. Ne dà notizia Matteo Pergolini, rappresentate sindacale della RSU-CISL.

“Posso testimoniare che da parte dell’azienda c’è stata immediatezza nell’adeguarsi alle norme previste dal decreto governativo per quanto riguarda la prevenzione del contagio da Covid 19. Nel cantiere sono presenti dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti monouso) e nei locali ci sono erogatori adibiti alla disinfezione personale.

Lo stesso vale – afferma Pergolini – per la sanificazione dei mezzi che giornalmente dopo ogni utilizzo vengono disinfettati con erogatori di amuchina e alcool. Sono state inoltre effettuate sanificazioni nei locali adibiti agli operatori e agli impiegati. La sanificazione quotidianamente viene effettuata per quanto riguarda gli spogliatoio e i locali dei dipendenti, e una volta a settimana sul piazzale, da una ditta esterna.

In questo momento difficile – conclude Pergolini – lavoriamo uniti per garantire come sempre il miglior servizio possibile di raccolta differenziata sul territorio”.