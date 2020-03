Fiumicino – Tra le associazioni che si stanno dando da fare per aiutare in questo periodo di coronavirus, c’è anche l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo. “Lavoriamo su più fronti – spiega Remo Stefanelli – dalla sistemazione di tende da campo per i triage separati, alla consegna di mascherine protettive, fino ad arrivare al pattugliamento e aiuto persone nell’ambito del perimetro dell’aeroporto internazionale Da Vinci”.

Soprattutto quest’ultima attività è pressoché sconosciuta, perché meno visibile di altre. Invece è importantissima, soprattutto in un momento in cui il traffico aeroportuale si è drasticamente ridotto, e gli ampi spazi dell’aeroporto hanno comunque bisogno di un controllo attento.

“Siamo operativi da giorni, per tutte le attività che abbiamo citato. Un lavoro per il quale – conclude Stefanelli – devo ringraziare tutti i membri della nostra associazione, che instancabili e sempre col sorriso si mettono a disposizione della collettività”.