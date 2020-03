Associazioni Sportive Dilettantistiche, l’appello al Governo per gli aiuti economici

Roma – I quindici rappresentanti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche all’interno degli Osservatori Sportivi Scolastici Romani, considerata la straordinarietà dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus COVID-19, con conseguente blocco di tutte le attività ritenute non essenziali, ritengono necessario che vengano adottati dall’Amministrazione Capitolina quattro interventi specifici che vadano a integrare, in maniera incisiva, quanto già previsto dal Decreto Legge “Cura Italia” per ciò che attiene alla ripresa dell’attività sportiva romana di base dopo l’emergenza.

Nella consapevolezza che la situazione attuale richieda di imporre importanti sacrifici alla popolazione, i Rappresentanti ritengono che le Amministrazioni Pubbliche abbiano sia il dovere che la palese convenienza a tutelare un movimento che eroga, in maniera professionale, senza fini di lucro e per conto degli stessi Enti Locali, un servizio di forte inclusione, partecipazione e aggregazione sociale, nonché di benessere psicofisico e di prevenzione sanitaria, a cittadini dai tre anni in su.

Dal confronto tra i rappresentati e le Associazioni Sportive che operano quotidianamente sul campo sono emersi i seguenti quattro interventi, ritenuti indispensabili per consentire al movimento sportivo di base di risollevarsi. In particolare, è necessario che:

le ASD abbiano un recupero dei canoni già versati per l’utilizzo delle palestre scolastiche nelle modalità più consone alla macchina amministrativa e soprattutto un annullamento, e non una sospensione, dei canoni fino a novembre 2020 incluso; venga prorogato, con proprio Atto Deliberativo di Roma Capitale, di un anno l’affidamento dei Centri Sportivi Municipali nelle palestre; venga creato un voucher sportivo per le famiglie che si troveranno più in difficoltà alla fine di questo difficile periodo, da utilizzare presso le ASD seguendo il modello dei voucher della Regione Lazio (Asilo Savoia); vengano forniti ulteriori sostegni economici, o ulteriori defiscalizzazioni alle ASD, al fine di tutelare tutti gli operatori sportivi oltre a quelli già previsti dal Decreto Cura Italia.

Su questi quattro punti chiediamo a chi governa questa magnifica Città di adoperarsi, con la massima celerità consentita, affinché una proposta venga sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale e possa portare all’adozione di una delibera ad hoc, condivisa da maggioranza ed opposizione, così che possa orientare l’attività dei quindici Municipi.

(Per i rappresentanti CCSSMM negli Osservatori Sportivi Scolastici di Roma Capitale – Paola Ventrice)

(Il Faro on line)