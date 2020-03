Atletico Terme Fiuggi, Basilico: “Stagione altalenante”

Fiuggi – La stagione dell’Atletico Terme Fiuggi ha alternato momenti esaltanti ad altri di minor brillantezza.

Dopo qualche difficoltà iniziale, la squadra di Giuseppe Incocciati è comunque riuscita a farsi valere in un girone tostissimo anche se gli ultimi risultati prima della sosta hanno lasciato un po’ di amaro in bocca, come afferma l’attaccante Gianmarco Basilico. “Sì, siamo dispiaciuti per aver interrotto il campionato con una brutta sconfitta. Purtroppo quest’anno non sempre siamo riusciti a trovare continuità. Cosa che credo sia legata principalmente ad un fattore di età, siamo una squadra mediamente molto giovane e che dunque ha concesso qualcosa in termini di esperienza seppur qualitativamente molto valida”.

“Anche a livello personale – prosegue l’attaccante – reputo la stagione altalenante, avrei voluto trovare anch’io maggior continuità. In ogni caso qui mi sto trovando molto bene, anche perché sono di Fiuggi e non potrei chiedere di più. Ho trovato un’ottima società e vado d’accordo con tutti, dai presidenti, al direttore e soprattutto con mister Incocciati“.

(Il Faro on line)(foto@AtleticoTermeFiuggi)