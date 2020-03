Coronavirus, a Ladispoli resta invariato il numero dei contagi: 20 positivi in totale

Ladispoli – Numeri invariati rispetto alla giornata di ieri nel comune di Ladispoli: 20 positivi in totale, di cui uno deceduto, per un totale di 19 positivi attuali.

“Dei 20 sono 11 gli uomini e 9 le donne – lo dichiara il sindaco Alessandro Grando -. L’età varia dai 25 ai 90 anni. L’ età media è di 60 anni. Almeno 7 dei positivi risultano ricoverati in ospedale. Non conosco nel dettaglio le condizioni di ognuno ma tra questi ci sono anche persone attaccate al respiratore o in terapia intensiva. A tutti loro rinnoviamo gli auguri di pronta guarigione”.

(Il Faro online)