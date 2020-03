Coronavirus, donate alla Polizia Locale di Nettuno 200 mascherine e igienizzanti

Nettuno – La società “Now heat and power” che opera nel settore dell’import-export ha deciso di donare duecento mascherine Ffp2, gel igienizzante e salviette igienizzanti monouso al Corpo della Polizia Locale di Nettuno.

A ricevere la donazione il Sindaco Alessandro Coppola, l’Assessore all Sicurezza Urbana Marco Roda e il Comandante Facente Funzioni Albino Rizzo.

“Abbiamo avuto questa opportunità – spiegano la titolare Flora Romagnoli e l’Agente di Commercio Stefano Ciaramaglia – e abbiamo voluto dare una mano ai vigili della nostra città che operano ogni giorno in questa situazione di emergenza per la nostra sicurezza a tutti gli agenti della Polizia Locale va il nostro ringraziamento per quanto stanno facendo per tutta la comunità nettunese”.

“Riceviamo con profonda gratitudine questo preziosissimo materiale – dichiarano Il Sindaco Coppola e l’Assessore Roda – un gesto di grande generosità che ci aiuterà a far uscire i nostri vigili in piena sicurezza. La città di Nettuno vi è riconoscente”

(Il Faro online)