Fiumicino – “Da questa mattina, grazie all’interessamento e l’aiuto del consigliere regionale Michela Califano e alla gentile ‘concessione’ dell’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici, la nostra Confraternita può contare su due nuovi mezzi per aiutare le persone meno abbienti del territorio”.

Lo comunica la coordinatrice della Confraternita Misericordia d’Italia Città di Fiumicino, Elisabetta Cortani che aggiunge: “Con questi due furgoncini potremo consegnare generi di prima necessità in maniera più agevole e veloce e soprattutto potremo destinare le ambulanze, che prima utilizzavamo per tali scopi, per esigenze sanitarie”.

“Fiumicino – conclude Cortani – sta rispondendo in maniera speciale a questa emergenza e siamo davvero felici che in periodi come questi esca l’umanità della nostra comunità. Ancora un ringraziamento a Michela Califano e all’Aniasa per questo aiuto per noi fondamentale”.

Inoltre, alimenti di prima necessità sono stati donati alla Misericordia di Fiumicino da un gruppo di mussulmani.

(Il Faro online)