Coronavirus, il M5S di Pomezia dona le indennità per affrontare l’emergenza

Pomezia – “Il Gruppo consiliare di maggioranza del M5S di Pomezia, il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco e gli Assessori hanno deciso, in questo momento di estrema difficoltà per la nostra Città e per il Paese intero, di contribuire, anche economicamente, per fare la propria parte con senso civico, responsabilità e spirito di comunità”. È quanto si legge in una nota del M5S di Pomezia.

“Per questo motivo – continua il gruppo consiliare – , le indennità, totali o in quota parte, verranno donate in favore delle organizzazioni di volontariato e Protezione Civile che stanno aiutando la nostra Città tramite servizi essenziali, come la consegna dei farmaci, la spesa a domicilio e l’aiuto delle persone in difficoltà. Tutti insieme supereremo questo periodo di emergenza”.

Chiunque volesse donare può farlo con un bonifico in favore di:

Protezione civile ECOH – IT18U0832722001000000001267

Croce Rossa Italiana – Comitato di Pomezia – IT63B0832722000000000004183

Confraternita di Misericordia di Pomezia – IT18G0832722000000000000988

(Il Faro online)