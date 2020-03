Covid-19, dal governo 400 milioni. Montino: “Saremo operativi il prima possibile”

Fiumicino – “Ho ascoltato insieme a voi la conferenza stampa del premier Conte e del ministro Gualtieri sulle nuove misure a sostegno delle famiglie“, ha dichiarato il sindaco Esterino Montino.

“Il governo, dopo essersi confrontato con Anci, ha stanziato 4.3 miliardi del fondo di solidarietà da destinare ai comuni per aiutarli a sostenere le persone e le famiglie che più di altre, a causa dell’emergenza coronavirus, si trovano in difficoltà – prosegue il Sindaco -. Una misura ottima e necessaria perché, come si è detto fin dal principio, nessuno deve essere lasciato solo”.

“Sono tante, purtroppo, le persone che si sono ritrovate senza lavoro e le famiglie che devono comunque far fronte alle esigenze quotidiane, prima tra tutte la spesa alimentare – sottolinea Montino -. Lo sappiamo bene noi che fin da subito abbiamo approntato un servizio in questo senso grazie al lavoro del nostro assessorato ai Servizi Sociali e al prezioso contributo di Croce Rossa, Misericordia, Caritas e Sant’Egidio”.

“Ma i mezzi a disposizione delle amministrazioni locali sono pochi e da soli non riusciamo a far fronte a tutte le necessità – spiega il Sindaco -. Una situazione che il presidente di Anci Antonio De Caro ha ben rappresentato al governo e che Palazzo Chigi ha recepito elaborando questa importantissima misura”.

“Prima ancora che finisse la conferenza stampa, sono cominciate ad arrivare messaggi di cittadini che chiedevano come accedere ai buoni spesa – conclude Montino -. Il provvedimento del Governo è appena stato annunciato. Adesso i nostri uffici si metteranno subito al lavoro per conoscere e attivare le procedure necessarie ad accedere ai fondi e a metterli a disposizione delle persone che ne hanno diritto. Vi chiedo, quindi, un po’ di pazienza. Prima possibile sapremo darvi delle risposte concrete”.

(Il Faro online)