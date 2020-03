Covid-19, la comunità cinese di Civitavecchia dona 2mila mascherine alla città

Civitavecchia – Dotazioni di protezione individuale sono state donate al Comune di Civitavecchia dalla comunità cinese. La fornitura, comprendente duemila mascherine di tipo chirurgico, ha raggiunto oggi Palazzo del Pincio. Il consigliere comunale Massimo Boschini ringrazia sentitamente a nome del sindaco Tedesco e dell’Amministrazione i nostri concittadini cinesi, per aver dato questo segno concreto di vicinanza. Le dotazioni saranno distribuite ai vari operatori che lavorano a contatto con il pubblico o in strada in questa fase di emergenza da Covid-19.

(Il Faro online)