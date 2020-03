Covid-19, la delusione del Sindaco di Anzio: “Le mascherine della Regione coprono solo l’8% dei cittadini”

Anzio – “I comunicati politici trionfalistici e le campagne internet, per la fornitura regionale di 4.000 mascherine usa e getta, che per una manciata di minuti saranno sufficienti a coprire il fabbisogno dell’8% dei cittadini di Anzio, sono comportamenti che mortificano una Città intera”. Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis che, giovedì scorso, insieme alla Giunta, ha approvato la delibera RinasciAnzio, con lo stanziamento straordinario di 900.000 euro, finalizzato a dare un segnale concreto alla cittadinanza ed alle categorie produttive del territorio.

Leggi anche il fatto La Regione Lazio consegna 450mila mascherine ai Comuni

“Ovviamente – continua il Sindaco -, appena le mascherine arriveranno, saranno destinate a chi, quotidianamente, opera sul territorio per la tutela della salute pubblica. Evito di fare altri commenti, questo è il momento dell’unità, ma anche della serietà e del rispetto verso le persone che abbiamo l’onore di rappresentare all’interno delle Istituzioni”.

“Colgo l’occasione – continua De Angelis – per ringraziare tutti i cittadini che si stanno attenendo alle direttive, le tante persone che in silenzio stanno facendo beneficenza e tutti coloro che, con spirito di servizio verso i malati, gli anziani e le famiglie bisognose, stanno rendendo un grande servizio alla Patria ed alla nostra Città”.

“Invece, in un periodo drammatico come quello che stiamo vivendo, – conclude il Sindaco De Angelis – assistere alla campagna pubblicitaria della Regione, per la fornitura di qualche scatola di mascherine usa e getta, demolisce il concetto stesso di democrazia rappresentativa“.

(Il Faro online)