Fiumicino, Cms Point regala attivazione e 2 mesi di abbonamento a Sky con Netflix incluso

Fiumicino – In un momento molto delicato per tutto il nostro Paese a causa dell’emergenza Covid-19, Cms Point, azienda multibrand che opera nel settore informatica, scende in campo al fianco di tutti gli italiani regalando attivazione e due mesi gratuiti di abbonamento alla piattaforma Sky. Un aiuto concreto con cui Cms, in accordo con Sky Italia, vuole aiutare tutte le persone che in questi giorni sono costretti dall’ultimo Dpcm a restare a casa, a volte anche da soli.

Informazione h24, film, serie tv e tanto altro per accompagnare le giornate di ognuno di noi. Da oggi tutto questo sarà disponibile gratis e per i prossimi due mesi, grazie al rimborso sostenuto da Cms Point.

Dal primo giorno di lockdown nazionale Cms, come azienda di servizi essenziali, ha sempre garantito la sua presenza sul territorio e online, sia nei negozi specializzati di Fiumicino e Civitavecchia (aperti secondo le direttive dell’ultimo decreto ministeriale e con il rispetto delle più severe misure di sicurezza sanitarie) che attraverso un servizio di assistenza a distanza e consegna a domicilio.

CMS amplia con questa iniziativa i suoi confini territoriali decidendo, con grande sforzo economico e senso civico, di estendere l’offerta a tutta Italia predisponendo un servizio di attivazione online anche da remoto con le modalità elencate su http://www.cmspoint.it sito ufficiale di Cms Point.

Maggiori info su: https://www.cmspoint.it/offerta-pacchetto-completo-sky-rimborso-due-mesi