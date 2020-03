Il Gruppo Pd di Fiumicino aderisce ai “Cinque minuti” per le vittime del Coronavirus

Fiumicino – “Restare umani in questa situazione di emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus nel nostro Paese e nel mondo è fondamentale”. Lo dichiarano i consiglieri comunali del Partito democratico.

“E’ per questo che abbiamo deciso di aderire all’iniziativa “Cinque minuti” promossa dal regista, poeta e scrittore Franco Arminio, lanciata sulla rete. Domenica 29 marzo alle ore 12 rimarremo in silenzio per 5 minuti nelle nostre case, senza televisione, senza telefono o computer accesi, per ricordare chi in queste settimane è morto senza avere intorno il calore e l’affetto dei propri familiari o amici, per chi è morto in solitudine senza conforto alcuno. Si tratta di un piccolo gesto di umanità e fratellanza in un momento doloroso per tutti”.