Nuovo caso di coronavirus a Nettuno: sono 43 i contagi totali in città

Nettuno – Dal bollettino giornaliero della Asl Roma 6 si registra un nuovo caso di Coronavirus nel territorio di Nettuno. Si tratta di una donna che è stata presa in carico dai servizi sanitari competenti.

Attualmente sono 43 i contagi totali in città con quattro persone decedute. Per quanto riguarda le persone in isolamento domiciliare si registrano sette casi che non hanno più bisogno di questa misure di contenimento.

Cinquantaquattro ancora i cittadini che si trovano, invece, in isolamento presso il proprio domicilio.

