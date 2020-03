Regione Lazio, Simeone (FI): “Affrontare l’emergenza Coronavirus, ma tutelare anche gli altri malati

Regione Lazio – “L’emergenza coronavirus sta certamente mettendo a dura prova la tenuta del sistema sanitario regionale. Lo sforzo organizzativo compiuto in questi giorni è notevole.

Ma ciò non deve in alcun modo giustificare il venir meno del diritto alle cure per i cittadini.

Non si può mettere in stand-by i servizi, soprattutto quando rivestono i caratteri dell’urgenza. Ci arrivano segnalazioni di problemi per le visite specialistiche. Cittadini esasperati che hanno segnalato le criticità esistenti.

Disservizi del Cup, visite urgenti da effettuare lontano dai luoghi di residenza e prestazioni che non vengono effettuate per carenze strutturali.

Un esempio eclatante è quello che ha riguardato un utente di Roma ‘costretto’ a recarsi a Frosinone per una visita urologica non rinviabile. Una volta giunto sul posto gli sarebbe stato riferito che la prestazione non poteva essere svolta.

Immaginiamo il disagio sofferto da questa persona che in un periodo caratterizzato da misure restrittive soprattutto negli spostamenti ha dovuto sostenere un viaggio di 100 km per una visita che si è poi rivelata impossibile da eseguire. Questo lo ritengo inconcepibile e offensivo per qualsiasi cittadino di questa regione.

L’enorme macigno rappresentato dall’emergenza epidemiologica non può far dimenticare problemi irrisolti della sanità laziale. Da tempo ho chiesto alla Regione Lazio di abbandonare la filosofia per passare alle soluzioni vere.

Tutti i piani straordinari varati in questi anni non hanno prodotto gli effetti sperati. Ci si deve rendere conto del disagio che i ritardi dei tempi di attesa creano soprattutto a persone anziane, magari non autosufficienti, e alle loro famiglie costrette a viaggi della speranza solo per avere ciò di cui hanno diritto. Un’amministrazione efficiente funziona se è in grado di organizzare i servizi rendendoli vicini ai cittadini e non irraggiungibili.

Questo principio non ammette deroghe. Neanche in questa fase davvero straordinaria.

Mi auguro che l’amministrazione Zingaretti monitori con maggiore attenzione anche la gestione ordinaria della sanità del Lazio e garantisca l’efficienza quotidiana dei servizi più urgenti.

La nostra sanità deve essere capace di rispondere alle esigenze dei cittadini con immediatezza e rapidità. Soprattutto quando ci sono di mezzo le persone più fragili e bisognose di cure. Anche in tempi di ‘guerra’ come quella attuale”.

Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.

