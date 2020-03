Terracina, al via il secondo intervento di sanificazione di strade e aree comunali

GIORNI ORARIO AREE DI SANIFICAZIONE

Sabato 28.03.2020 Ore 6.00-12.00 Centro Storico, loc. P.zza Palatina, Via Anxur, Delibera, Calcatore, IACP Stazione, Via Appia Antica, Via Appia ingresso Nord.

Lunedì 30.03.2020 Ore 6.00-12.00 Via Ponte Rosso, P.zza G. Antonelli, Quartiere Le Capanne, Via Roma, Viale della Vittoria, P.zza Garibaldi, P.zza della Repubblica, Via Cavour, Via Marconi, Via Lungomare Matteotti, Via C. Colombo, V.le Circe fino a Via Sicilia, Via Benito Florio, Via G. Antonelli, Via Pantanelle.

Martedì 31.03.2020 Ore 6.00-12.00 Via Badino, IACP Badino, Via delle Arene, V.le Circe da Via Sicilia a ultimo tratto traverse, Via Leonardo da Vinci e traverse, Via delle Industrie.