Vincenzo D’intino (Lega): “Emergenza Covid-19, Conte scarica i problemi sui Comuni”

Fiumicino – “7 euro circa a persona. A tanto ammonta lo stanziamento annunciato oggi in pompa magna dal premier Conte. Agendo in questa maniera, facendo annunci su annunci, il governo sta creando false aspettative, facendo passare cifre roboanti che in realtà sono piccole elemosine.

A prescindere dal fatto che i Comuni non hanno ancora ricevuto un centesimo e non sono chiari i criteri di distribuzione dei fondi che potrebbero arrivare, resta il fatto che di questa iniezione di liquidità, quando arriverà, se ne avvantaggeranno solo le categorie meno abbienti; che per carità, ovviamente vanno tutelate, ma in questo momento occorrerebbe un piano strategico di rilancio economico del Paese più complessivo, che non è previsto.

Conte e Gualtieri così facendo scaricano solo a valle i problemi di gestione del malcontento popolare, scaricando i problemi e le responsabilità prima sugli ospedali, poi sui governatori e ora sui sindaci.

L’Anci, l’associazione dei Comuni italiani, avrebbe dovuto svolgere meglio il ruolo di organo rappresentante dei Sindaci. In momenti come questo il Paese ha bisogno di una guida forte; ma Conte, insieme alla maggioranza che lo sostiene, ha dimostrato di non esserlo.

Viste le ultime notizie, chiediamo a Montino di far pressioni sul partito a cui appartiene per capire quali sono i criteri è i tempi di erogazione dei fondi (visto che non è chiaro); considerato anche – dato fondamentale – che molti Comuni non hanno cassa per anticipare gli stanziamenti, se non ricorrendo a sforamenti di bilancio, dunque indebitandosi ulteriormente”.

